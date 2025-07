Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sexueller Übergriff zum Nachteil einer 51-Jährigen im Bahnhof - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Freitag gegen 13:00 Uhr wurde eine 51-jährige Frau im Bahnhof Sinsheim in sexuell übergriffiger Art und Weise durch einen bislang unbekannten Mann angegangen. Der Mann setzte sich neben sie auf eine Bank am Bahngleis 1 und sprach sie zunächst an. Die Frau zeigte hierauf keine Reaktion. Daraufhin küsste er sie im Gesicht und berührte sie unsittlich an mehreren Körperteilen gegen ihren Willen. Da die Geschädigte körperlich beeinträchtigt ist, konnte sie sich dagegen nicht adäquat zur Wehr setzen. Erst als sie eine ihr bekannte Person sah, konnte sie sich zu dieser flüchten und den Bahnhof verlassen. Zuhause angekommen offenbarte sie das Geschehene einer Vertrauten, welche die Polizei alarmierte.

Den Tatverdächtigen konnte die 51-Jährige wie folgt beschreiben:

- männlich - ungefähr 45-50 Jahre alt, - schwarze, kurze, lockige Haare, - dunkler Hautteint, - Vollbart, - bekleidet mit dunkelgrauem Pullover, schwarzer Ripped-Jeans, schwarzen Schuhen und Sonnenbrille, - war der deutschen Sprache nicht mächtig.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen und bittet Personen, die zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu wenden.

