Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 09.07.2025 gegen 13:30 Uhr kam es in der Friedrich-Profit-Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw in den fließenden Verkehr der Friedrich-Profit-Straße ein. Hierbei verlor er möglicherweise kurzzeitig das Bewusstsein, wodurch sein Pkw mit einen anderen, am Straßenrand geparkten Pkw kollidierte. Durch den Aufprallwinkel der beiden Fahrzeuge wurde der Pkw des Unfallverursachers auf die linke Fahrzeugseite geneigt und blieb auf dieser liegen. Der parkende Pkw wurde aufgrund der Kollision wiederum ebenfalls auf einen davor geparkten Pkw geschoben. Ein Personenschaden entstand bei dem Unfallgeschehen nicht. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000EUR geschätzt.

