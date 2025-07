POL-PDLU: Speyer - Fahrradkontrollen in der Wormser Landstraße (51/0807)

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag, den 08.07.2025 zwischen 11:00 und 12:00 Uhr wurden in der Wormser Landstraße Verkehrskontrollen mit der Schwerpunktsetzung "Handy am Steuer" durchgeführt. Hier konnten fünf Verstöße festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle ...

