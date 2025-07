Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis (10/0807)

Am Dienstag, den 08.07.2025 um 06:49 Uhr wurde ein Fahranfänger in der Wormser Landstraße in Speyer durch eine Streifenwagenbesatzung einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum gewonnen werden. Im Rahmen der weiteren Kontrolle erhärteten sich die Hinweise und der Fahrzeugführer willigte in die Durchführung eines Drogenschnelltest ein. Dieser reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Der Fahrzeugführer wurde anschließend zur Polizeiinspektion verbracht, wo ihm durch einen hinzugerufenen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Gegen den Fahranfänger wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten ein Bußgeld und weitere Maßnahmen durch die Fahrerlaubnisbehörde.

