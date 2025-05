Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerer räuberischer Diebstahl vor Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Ein 21-Jähriger war in der Nacht von Donnertag auf Freitag mit einem 23-jährigen Bekannten zum gemeinsamem Feiern in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Gegen 03:30 Uhr trafen sie vor einer Gaststätte im Luisenring auf einen Unbekannten. Der Mann forderte von den beiden 10 Euro, damit er sich etwas zu trinken kaufen könne. Zwei weitere Männer gesellten sich kurze Zeit später zum Unbekannten. Der 21-Jährige äußerte, dass er Geld von einem Geldautomaten holen wolle und lief davon. Die beiden Männer, die zuvor dazugekommen waren, folgten ihm. Einer von ihnen nutzte die Gelegenheit, als der 21-Jährige seinen Geldbeutel herausholte. Er packte den Geldbeutel, holte das Scheingeld heraus und warf den Rest weg. Dann liefen die beiden Unbekannten weg. Der 23-jährige Bekannte des Bestohlenen folgte ihnen und forderte die Rückgabe des Geldes. Als Antwort drohte einer der Männer, den 23-Jährigen abzustechen. Das schüchterte den 23-Jährigen ein und er beharrte nicht länger auf die Rückgabe des Geldes. Ein Messer oder eine andere Waffe kamen bei der Drohung aber nicht zum Einsatz. Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt nun wegen schwerer räuberischer Erpressung. Unklar ist bis dato, ob die Tat von den drei Unbekannten geplant war und in welchem Verhältnis die Personen zueinander stehen.

Bei der Person, die nach den 10 Euro gefragt hatte, soll es sich um einen hochgewachsenen, schlanken Mann mit heller Haut handeln. Er trug seine Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Bei einem der anderen beiden handelte es sich um einen kleineren Mann, der vom äußeren Erscheinungsbild dem afrikanischen Phänotyp entsprach.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell