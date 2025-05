POL-MA: Heidelberg: Mülltonnenbrand aus unbekannter Ursache

Weinheim (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17:25 Uhr auf der A659 bei Weinheim mit drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr als 80.000 Euro. Ein 65-jähriger Subaru-Fahrer war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Weinheim unterwegs, als ein 53-jähriger BMW-Fahrer von der A5 aus Frankfurt kommend auf die A659 in Richtung Weinheim ...

