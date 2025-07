Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Bränden

Eisenach (ots)

Am Samstag, dem 05.07.2025 kam es im Bereich der Rennbahn gegen 22 Uhr zum wiederholten Mal zum Brand an einer Hecke. Durch sofortiges Handeln eines Anwohners konnte größerer Sachschaden verhindert werden. Zuvor kam es bereits am 04.07.2025 sowie 28.06.2025 zu ähnlichen Handlungen zu ähnlichen Zeiten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0173952/2025) zu melden. (ms)

