Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flächenbrände

Bufleben / Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag gegen 14.45 Uhr ereigneten sich gleich zwei Vegetationsbrände im Landkreis Gotha. Während auf einem Feld zwischen Bufleben und Kindleben ca. 60qm Getreide brannten, stand in der Gemarkung Neudietendorf ein halber Hektar eines Stoppelfeldes in Brand. Beide Brände konnten durch die zuständigen Feuerwehren zügig gelöscht und somit eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Der Sachschaden der Getreidefrucht in Bufleben beläuft sich auf etwa 200,- Euro. In beiden Fällen ist die Brandursache noch unklar. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wird jedoch von einer Selbstentzündung ausgegangen. (rak)

