Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike aus Keller entwendet

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Am vergangenen Dienstag stellte eine 74-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses der Karl-Marx-Straße ihr Pedelec im Fahrradkeller des Hauses ab und sicherte dies dort gegen Wegnahme. Als die Eigentümerin gestern Abend gegen 17.00 Uhr ihr Perdelec erneut nutzen wollte, stellte sie sodann den Diebstahl des Fahrzeuges fest. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein Bike der Marke Cube Touring Hybrid ONE 400 in der Farbe grün. Der Wert des Pedelec wird mit 1899,- Euro beziffert. Zeugenhinweise zur Tat sowie Angaben zum Verbleib des Pedelec werden bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0173821/2025 entgegengenommen. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell