Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flüchtender Sportwagen

Tonna OT Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend betrieben Beamte des Inspektionsdienstes Gotha eine Verkehrskontrollstelle in der Erfurter Straße. Gegen 23.35 Uhr fuhr dort ein schwarzer PKW Mercedes "AMG" mit überhöter Geschwindigkeit auf die Kontrollstelle der Beamten zu und missachtete sämtliche Anhaltesignale. Der Mercedes, welcher die B 176 aus Richtung Bad Langensalza kommend befuhr, setzte seine Fahrt nach Passieren der Kontrollestelle in Richtung Döllstädt fort. Sofort eingeleitete Fahdungsmaßnahmen mit eigenen Kollegen sowie Kräften benachbarter Dienststellen verliefen erfolglos. Zeugen, welche Angaben zum Kennzeichen oder gar zum Fahrer des Fahrzeugs machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha zu melden. (rak)

