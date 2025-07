LPI-GTH: Berauscht

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Eine Simson S51 in der Farbe Blauviolett entwendeten Unbekannte gestern, gegen 11.10 Uhr von einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ilmenauer Straße. Bei den Tätern handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Mann und eine Frau. Die Frau war offenbar mit einem grauen Pullover bekleidet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0171966/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

mehr