Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall beim Einparken - Drei Fahrzeuge und Gartenzaun beschädigt

Wilhelmshaven (ots)

Am 20. Mai 2025, kam es in der Straße Am Schützenhof in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen und einem beschädigten Gartenzaun.

Ein 77-jähriger Mann wollte mit seinem Pkw rückwärts am Fahrbahnrand einparken, gab dabei jedoch versehentlich zu viel Gas. In der Folge touchierte er zunächst ein geparktes Fahrzeug. Beim weiteren Versuch, einzugreifen, lenkte er nach links ein und setzte das Fahrzeug erneut zurück. Dabei fuhr er rückwärts gegen einen metallenen Gartenzaun, wo das Fahrzeug schließlich zum Stehen kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der zuvor beschädigte Pkw zudem in ein weiteres, dahinter geparktes Fahrzeug geschoben. An allen beteiligten Pkw sowie am Zaun entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell