Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Buchhandlung - Täter kehrt zurück und wird gestellt

Wilhelmshaven (ots)

Am 20. Mai 2025, kam es in einer Buchhandlung am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl mit anschließender Flucht. Ein 33-jähriger Mann aus Wiefelstede entnahm gegen 12:30 Uhr vier Comic-Artikel im Gesamtwert von rund 101 Euro aus dem Verkaufsregal und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Kurze Zeit später betrat er die Buchhandlung erneut und versuchte, die zuvor entwendeten Comics umzutauschen. Nachdem er von einer Sicherheitskraft angesprochen wurde, flüchtete er aus dem Geschäft. Im Nahbereich konnte der Beschuldigte durch Polizeikräfte gestellt werden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

