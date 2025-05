Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss - Polizei ermittelt gegen 31-Jährigen

Wilhelmshaven (ots)

Am 19. Mai 2025, kam es gegen 18:12 Uhr in der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen 31-jährigen Pkw-Fahrer.

Zeugen beobachteten, dass der Mann über längere Zeit hinweg wiederholt in den Gegenverkehr geriet, dort teilweise vollständig fuhr und dann abrupt zurück auf seine Fahrspur lenkte - nur um erneut in den Gegenverkehr auszuscheren. Insgesamt kam es zu mindestens acht gefährlichen Situationen, bei denen entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen und ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Darüber hinaus wurde beobachtet, dass der Fahrer in Höhe des Klinikums beinahe mit einem am Fahrbahnrand stehenden Bus kollidierte. Auch hier konnte ein Unfall nur durch ein abruptes Ausweichmanöver verhindert werden.

Schließlich kam der Pkw in der Albrechtstraße zum Stehen. Die eingesetzten Polizeikräfte stellten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Polizei bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Mannes machen können oder möglicherweise selbst gefährdet wurden, sich unter 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

