Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Positive Bilanz bei erneuten Kontrollen im Baugewerbe durch das "Netzwerk Bad Salzuflen".

Lippe (ots)

Nach den Kontrollen vom 03.06.2024 (wir berichteten hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5796229) führte das "Netzwerk Bad Salzuflen" am 04.07.2024 erneut Überprüfungen im Baugewerbe durch, diesmal mit Fokus auf den Glasfaserausbau im Stadtgebiet Bad Salzuflen. An den Kontrollen waren das Hauptzollamt Bielefeld, die Polizei Lippe und der Kommunale Ordnungsdienst beteiligt. Die Überprüfungen fanden an Baustellen im Finkenweg, der Lemgoer Straße und der Südstraße statt. Erfreulicherweise wurden nur geringfügige Mängel in der Bauabsicherung festgestellt. Im Gegensatz zur vorherigen Kontrolle gab es keine Verstöße gegen das Ausländerrecht. Die seit mehreren Monaten in verschiedenen Landkreisen Ostwestfalens durchgeführten Kontrollen zeigen offenbar Wirkung, da immer weniger Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Das "Netzwerk Bad Salzuflen", eine Kooperation im Rahmen der örtlichen Ordnungspartnerschaft zwischen der Polizei Lippe, der Stadt Bad Salzuflen und anlassbezogen weiteren Behörden, wird auch in Zukunft Kontrollen in verschiedenen Bereichen fortsetzen.

