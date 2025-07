LPI-GTH: Brand

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Eine 73 Jahre alte Citroen-Fahrerin befuhr gestern Nachmittag verbotswidrig die Straße "Am Ritter" in Richtung L1022. An einer Einmündung übersah sie offenbar einen 45-Jährigen mit einem VW, der aus Richtung Berka/Werra kam. Es kam zur Kollision, wodurch die beiden Fahrer sowie zwei Kinder im Fahrzeug des VW (m/7 und m/14) verletzt wurden. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus ...

mehr