Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth/ Maximiliansau - PKW aufgebrochen und Wertgegenstände im Visier

Wörth am Rhein (ots)

Am 30.05.2025 zwischen 14:45 und 15:20 Uhr wurden zwei PKW Ziel von Dieben. Einer der PKW stand am Friedhof in Maximiliansau, der andere am Friedhof in Wörth. An beiden Fahrzeugen wurde die Scheibe eingeschlagen. Jedoch wurde lediglich bei einem Fahrzeug die Handtasche aus dem Inneren entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, dass Wertsachen nicht im Fahrzeug verbleiben sollen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell