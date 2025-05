Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Durch Kleinkind abgelenkt

Landau (ots)

Am 30.05.2025 befuhr gegen 15:30 Uhr eine 29-jährige Skoda-Fahrerin die Hainbachstraße in Landau. Sie wurde durch ihr 3-jähriges Kind abgelenkt. Daher erkannte sie zu spät, dass die drei vor ihr fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen mussten. Die 29-Jährige fuhr nahezu ungebremst auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, welches hierdurch noch auf die beiden anderen Fahrzeuge geschoben wurde. Ergebnis des Unfalls: Mutter, Tochter und ein weiterer 64-Jähriger wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zudem entstand Sachschaden von circa 22.000 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 29-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

