POL-PDLD: Herxheim - Fahrrad geortet - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

In der Nacht vom 29.05.2025 auf den 30.05.2025 wurde durch unbekannte Täter ein hochwertiges E-Bike im Wert von 7000 Euro entwendet, welches auf einem Fahrradträger an einem Wohnmobil angebracht war. Das Wohnmobil war hierbei in der Siedlungsstraße in Herxheim geparkt. Das E-Bike war mit einem GPS-Tracker versehen und konnte durch den 59-jährigen Geschädigten geortet werden. Dieser konnte das Fahrrad schließlich unbeschädigt in einem Gebüsch auffinden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

