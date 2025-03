Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schnuppertag in der Polizeiinspektion Bad Salzungen

Bad Salzungen (ots)

In der ersten Ferienwoche, genauer am Mittwoch, dem 09.04.2025, findet ein Schnuppertag in der Polizeiinspektion Bad Salzungen statt. Die gute Nachricht ist: Es sind noch Plätze frei! Wenn Du Interesse am Polizeiberuf hast, gerne Einblicke in die Polizeiarbeit erhalten willst und zwischen 13 und 25 Jahre alt bist, dann ist dieser Tag genau das Richtige für Dich! In der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr stellen wir Dir den Polizeiberuf und die Einstellungsvoraussetzungen vor. Du erkundest die Dienststelle, erlebst die Hundeführer mit ihren Hunden in Aktion, lernst wie man Spuren sucht und sichert und erhältst einen Einblick in die Ausrüstung der Polizei. Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung notwendig. Diese werden per E-Mail an nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de entgegengenommen. Wir freuen uns auf Dich!

