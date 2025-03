LPI-SHL: Garage fängt Feuer

Römhild (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag, 10:00 Uhr, gewaltsam in ein Einkaufszentrum in der Meininger Straße in Römhild ein. Aus dem Getränkemarkt entwendeten die Einbrecher Zigaretten im Wert von etwa 1.000 Euro und ca. 75,00 Euro Münzgeld . Der verursachte Sachschaden wird in diesem Markt und einem Lagerraum auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Zum danebenliegenden Discounter verschafften sich die Täter ...

