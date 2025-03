LPI-SHL: Radfahrer schwer gestürzt

Meiningen (ots) - Am Samstag, den 22.03.2025, gegen 13:00 Uhr brachte ein aufmerksamer Zella-Mehliser einen Geldbeutel, ohne Personaldokumente, jedoch mit Bargeld auf die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen. Den Geldbeutel fand er ca. 15 Minuten vorher in der Sparkassenfiliale in der Leipziger Straße in Meiningen. Wer das Portmonee und den Inhalt beschreiben kann, darf sich gerne bei der PI Meiningen zur Abholung ...

