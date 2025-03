Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrfacher Ladendieb gestellt

Meiningen (ots)

Am Freitag, den 21.03.2025, begab sich ein 40-jähriger Meininger mehrfach in den Tegut-Supermarkt in der Landsberger Straße in Meiningen und entwendete hierbei jeweils Lebensmittel und Alkohol. Zivile Polizisten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen konnten den Ladendieb samt dem Beutegut im Nahbereich feststellen. Die, noch nicht konsumierten, Lebensmittel konnten dem Supermarkt zurückgegeben werden, der 40-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

