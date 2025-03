LPI-SHL: Haustür beschädigt

Eisfeld (ots) - Am 21.03.2025 gegen 20:00 Uhr kam es in Eisfeld in der Coburger Straße zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung. Feuerwehr und Polizei begaben sich umgehend vor Ort. Es handelte sich zum Glück nicht um einen Wohnungsbrand. Essen, welches auf dem Herd vergessen wurde, war die Ursache des starken Rauches. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion ...

