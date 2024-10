Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in Baustoffhandel - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in einen Baustoffhandel gegenüber dem Wertstoffhof Schwenningen in der Straße In Rammelswiesen eingebrochen. Über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Eindringlinge in die Büroräume des Baustoffhandels und entwendeten fünf im Büro deponierte Fahrzeugbriefe von Firmenfahrzeugen sowie aufgefundenes Münzgeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Polizei Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, hat entsprechende Ermittlungen zu dem Einbruch eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

