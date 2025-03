Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kradfahrer schwer verletzt

Langenfeld - B285 (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 285 zwischen Langenfeld und Urnshausen ein schwerer Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 46-jährige Fahrerin eines Ford die Bundesstraße in Richtung Urnshausen und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein 17-jähriger Yamaha-Fahrer wollte zeitgleich den Pkw überholen und übersah den im Abbiegevorgang befindlichen Pkw. Es kam zur seitlichen Kollision in deren Folge der Kradfahrer zu Fall kam und in den Graben geschleudert wurde. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und zur ärztlichen Behandlung mit dem Rettungshubschrauber nach Erfurt verbracht. Die Pkw-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt und im Klinikum Bad Salzungen versorgt. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden und am Pkw leichter Sachschaden in Höhe von 7.500EUR. Die Straße war für Bergungs- und Rettungsmaßnahmen circa 1 Stunde gesperrt. Zur Unterstützung waren Feuerwehren der umliegende Orte eingesetzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell