Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Glas nach Bedienung geworfen - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am späten Abend des 29.05.2025 befand sich eine größere Personengruppe im Außenbereich eines Lokals am Rathausplatz in Landau. Die Gruppe wurde aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit aufgefordert, sich aus Lärmschutzgründen ins Lokal zu begeben. Es entwickelte sich ein Streitgespräch. Dieses nahm eine Person aus der Gruppe zum Anlass, ein Glas nach der 31-jährigen Bedienung zu werfen. Auch kam es zu Beleidigungen. Verletzt wurde die 31-Jährige nicht. Im Anschluss verließ die Gruppe die Örtlichkeit. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

