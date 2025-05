Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Handtasche aus PKW entwendet- Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am 30.05.2025 stellte die Geschädigte gegen 14:15 Uhr ihren PKW auf dem Parkplatz des Friedhofes in Herxheim ab. 20 Minuten später musste sie feststellen, dass eine Scheibe an ihrem PKW eingeschlagen und die Handtasche entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 600 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden. Die Polizei rät: Lassen Sie auch bei kurzer Abwesenheit keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell