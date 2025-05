Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Einbruchsversuch scheitert - Zeugen gesucht

Bornheim (ots)

Im Tatzeitraum (27.05.2025 - 30.05.2025) versuchten unbekannte Täter in ein Haus in der Straße "Am Hofgraben" in Bornheim einzubrechen. Ein Einbruchsversuch über die Terrassentür scheiterte. An der Terrassentür entstand erheblicher Sachschaden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

