Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Blitzeinschlag in ein Dach

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Am gestrigen Ostersonntag kurz nach 19:00 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Sprockhövel nach einem Blitzeinschlag aus. An der Elberfelder Straße im Ortsteil Gennebreck schlug ein Blitz in ein Dach ein. Durch den Einschlag entstand ein kleines Loch und mehrere Dachpfannen wurden beschädigt. Weiter wurden mehrere Steckdosen im Haus zerstört. Auch in den angrenzenden Häusern wurden Schäden an den Steckdosen und Sicherungskästen festgestellt.

Die Einsatzkräfte kontrollierten mit einer Wärmebildkamera die Gebäude, um einen möglichen Entstehungsbrand zu entdecken. Da keine erhöhten Temperaturen festgestellt wurden, konnte dieses ausgeschlossen werden.

Weiter wurde der örtliche Energieversorger angefordert, um die Hauseinspeisung auf Schäden zu prüfen. Die Bewohner hatten bereits einen Elektriker - Notdienst gerufen. Dieser wartete auf den Notdienst des Energieversorgers, um weitere Maßnahmen zu besprechen.

Der Einsatz dauerte eine Stunde und es waren zehn Feuerwehrleute vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell