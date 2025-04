Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Einsatzreicher Sonntag für die Feuerwehr

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu insgesamt drei Einsätzen alarmiert. Gegen 13 Uhr forderte der Rettungsdienst die Unterstützung der Feuerwehr in der Straße "Steinegge" an. Dort unterstützten die Einsatzkräfte den Transport eines Patienten aus einem Wohngebäude mittels einer Drehleiter.

Gegen 15 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage in einer Senioreneinrichtung in der Straße "Dellig" aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Druckknopfmelder betätigt wurde. Ein Brandereignis lag jedoch nicht vor. Der Einsatz konnte daher nach kurzer Zeit abgebrochen werden.

Beim letzten Einsatz des Tages gegen 19 Uhr wurde eine circa 100 Meter lange Ölspur in der Lemper Straße mit Bindemittel abgestreut. Ein Verursacher konnte nicht festgestellt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell