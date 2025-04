Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt zu zwei Verkehrsunfällen aus

Kurz vor 18.00 Uhr kam es am Samstag auf der Mittelstraße in Höhe der Einfahrt Hobeuken zu einem Verkehrsunfall. Dort war ein Krad auf ein PKW aufgefahren. Dabei verletzte sich der Kradfahrer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr und stellte den Brandschutz sicher. Weiterhin wurde der Rettungsdienst bei der Versorgung des Kradfahrers unterstützt. Ein weiterer Alarm ging am Sonntag gegen 1.00 Uhr ein. Auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Münster war es zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt und von der Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. 2 Verletzte mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, leuchtete diese aus und klemmte an einem Fahrzeug die Batterie ab. Einsatzende war gegen 2.30 Uhr.

