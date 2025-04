Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Unfall im Wald - Aufwendige Rettung durch Feuerwehr und Rettungsdienst

Sprockhövel (ots)

Am Samstagmittag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst um 12:30 Uhr zu einem Unfall im einem Waldstück im Bereich "Am Bunne" alarmiert. Nachdem ein 13-jähriges Kind von einem Pferd getreten und dadurch verletzt wurde, musste der eingehende Notruf durch die Leitstelle geortet werden. Da der Rettungswagen nicht bis zur Unfallstelle vorfahren konnte, wurde ein Notfallsanitäter durch ein Fahrzeug der Feuerwehr zum verletzten Kind gefahren. Für den nach der medizinischen Versorgung folgenden Transport zum Rettungswagen kam das erst im Dezember in Dienst gestellte Mehrzweckfahrzeug vom Typ Ford Ranger der Feuerwehr Sprockhövel zum Einsatz.

Insgesamt waren zwölf ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen beteiligt. Die Einsatzdauer betrug rund 60 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell