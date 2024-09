Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt vier Haftbefehle

Kehl/Offenburg/Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen vier gesuchte Straftäter festgenommen. Um die Mittagszeit wurde an der Haltestelle der Tramlinie D in Kehl ein 41-jähriger rumänischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Zusätzlich wurde bei ihm eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden, welches sichergestellt wurde. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 50 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Ebenfalls in Kehl wurde am Grenzübergang Kehl Europabrücke, ein 37-jähriger französischer Staatsangehöriger, nach der Einreise aus Frankreich angetroffen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen der illegalen Einfuhr einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel. Er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 7800 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen. Am Bahnhof in Offenburg wurde gestern Abend ein 25-jähriger ivorischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Unterschlagung sowie zwei Aufenthaltsermittlungen wegen Diebstahl und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Weiterhin wurde gestern Abend bei der grenzpolizeilichen Einreise eines Fluges aus Dubrovnik (Kroatien) ein 30-jähriger bosnischer Staatsangehöriger vorstellig. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung. Er konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen in das Gefängnis eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell