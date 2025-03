FW-EN: PKW von LKW eingeklemmt

Sprockhövel (ots) - Am Mittwoch rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 11.15 Uhr zu einer Tierrettung zur Wittener Straße aus. Dort hatte sich ein Hund seine Pfote in den Gitterstäben einer Hundebox eingeklemmt. Alle Bemühungen der Hundehalterin, den Hund wieder zu befreien, blieben erfolglos. Die zur Hilfe gerufene Feuerwehr durchtrennte einen Gitterstab. Das Tier kam mit dem Schrecken davon und konnte der Besitzerin wohlauf übergeben werden. Rückfragen bitte an: ...

mehr