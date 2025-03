Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zwei Einsätze in kurzer Folge - Verkehrsunfall und Landung eines Rettungshubschraubers

Sprockhövel

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 8:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der South-Kirkby-Straße gerufen. Beteiligt waren dort drei Fahrzeuge. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel ab. Eine städtische Kehrmaschine reinigte den Bereich im Anschluss.

Um 8:52 Uhr folgte nahtlos ein weiterer Einsatz: Nach einem Reitunfall an der Wittener Straße wurde ein Rettungshubschrauber (RTH) nachgefordert. Die Feuerwehr richtete dort einen Landeplatz ein und stellte ebenfalls den Brandschutz sicher. Das notärztliche Team entschied sich vor Ort die Verunfallte bodengebunden mit dem Rettungswagen in eine Bochumer Klinik der Maximalversorgung zu transportieren. Nach dem erneuten Start des RTH "Christoph 8" mit Standort in Lünen konnte die Feuerwehr wieder einrücken.

Bei beiden Einsätzen waren jeweils drei Fahrzeuge mit elf ehrenamtlichen Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell