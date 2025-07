Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feuer im Mehrfamilienhaus

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 03.10 Uhr zu einem Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Von-Hoff-Straße. Unbekannte setzen dort ein abgestelltes Kinderdreirad in Brand. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern und den Brand zügig löschen. Ein Passant, welcher das Wohnhaus zur Ereigniszeit passierte und das Feuer bemerkte, klingelte sämtliche Anwohner aus ihrem Schlaf und verletzte sich leicht bei dem Versuch das Dreirad aus dem Treppenhaus zu entfernen. Die Kriminalpolizei in Gotha hat die Ermittlung aufgenommen. Etwaige Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0173402/2025 entgegengenommen. (rak)

