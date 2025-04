POL-PB: Körperverletzung am Westerntor - ein Beteiligter mit Messer verletzt

Paderborn (ots) - (md) Unbekannte gingen im Zeitraum von Samstag, 26. April, 19.30 Uhr bis Sonntag, 27. April in einem Mehrfamilienhaus an der Königstraße mehrere Kellerabteile an und flohen in unbekannte Richtung. Der oder die Täter brachen fünf der sechs Kellerabteile auf, beim einem blieb es bei dem Versuch. Es entstand Sachschaden. Die Hausbewohner gaben an, dass sie am Sonntagmorgen laute Geräusche aus dem ...

mehr