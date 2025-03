Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher in Bochum versucht es dreimal

Bochum (ots)

Gleich dreimal versuchte ein Einbrecher in Bochum an Beute zu kommen.

Am 29. März, zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr, hantierte der Täter zuerst an einem Briefkasten an der "Alte Bahnhofstraße" und versuchte diesen zu öffnen. Da ihm dies nicht gelang, versuchte er in der gleichen Straße den Zugang zu einer Physiopraxis aufzuhebeln. Auch dies schlug fehl. Anschließend versuchte er "sein Glück" am nahegelegenen Gemeindehaus und schlug dort eine Scheibe ein. In das Objekt gelangte er jedoch nicht.

Beschrieben wurde der Mann als circa 185 bis 195 cm groß und circa 30 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare und einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einer hellen Hose, einem roten Hoodie, einer grauen Jacke sowie einer blauen Kappe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise auf den Mann.

