POL-BO: Versuchter Einbruch in Herne

Herne (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es am 28. März, gegen 18 Uhr, an der Castroper Straße in Herne.

Dort drangen zwei Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Nähe einer Tankstelle ein. Hier versuchten sie gewaltsam mit einem Brecheisen die Tür einer Wohnung aufzuhebeln. Dabei wurden sie von einer Mieterin des Hauses überrascht und flüchteten daraufhin.

Die Täter sind zwischen 165 und 175 cm groß. Beide trugen dunkle Oberbekleidung, Handschuhe und wurden als "Südländer" mit schwarzen Vollbärten beschrieben. Sie entfernten sich von der Örtlichkeit mit einem älteren silbernen Kombi.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

