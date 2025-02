Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Optikergeschäft

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Vergangene Nacht gegen 00.45 Uhr versuchten Unbekannte in die Geschäftsräume eines Optikers in der Marktstraße einzudringen. Das Vorhaben, die Eingangstür des Ladengeschäftes aufzubrechen misslang jedoch dem oder den Täter(n). Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf ca. 5.000 Euro beziffert. Die Polizei in Gotha sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0041666/2025 zu melden. (rak)

