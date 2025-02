LPI-GTH: Fahrten unter Alkohol und berauschenden Mitteln

Hötzelroda (ots) - Am Freitag, dem 14.02.25 kam es zwischen 15:35 und 16:05 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Einkaufsparks in Hötzelsroda. Beschädigt wurde ein Audi A1 in grau/schwarz durch ein noch unbekanntes Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0041107/2025) zu melden. (ms) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

