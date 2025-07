Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz

Arnstadt (ots)

Am heutigen Tag fand im Stadtgebiet eine angemeldete Demonstration statt. Diese richtete sich gegen die Errichtung einer Abschiebehaftanstalt in Arnstadt. Die Versammlung begann gegen 14.30 Uhr im Bereich Gerastraße (Südbahnhof) und verlief als Aufzug weiter unter anderem durch die Längwitzer Straße, den Kohlenmarkt bis zum Marktplatz. Auf dem Marktplatz wurden bis zum Versammlungsende, gegen 17.00 Uhr, Redebeiträge abgehalten. In der Spitze nahmen circa 200 Personen an der Demonstration teil. Die Versammlung wurde polizeilich begleitet und verlief störungsfrei. (jd)

