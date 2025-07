Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt endet mit ausgebranntem PKW

Dachwig / B176 (Landkreis Gotha) (ots)

Samstagmittag gegen 12.30 Uhr meldeten Zeugen einen grauen PKW Opel-Vectra, welcher die B176 aus Richtung Dachwig kommend in Fahrtrichtung Andisleben in Schlangenlinien befuhr. Kurze Zeit später fand sich der 44-jährige Fahrzeugfüher des Opel mit seinem Fahrzeug im Straßengraben wieder. Dort fing der PKW Feuer und brannte in der Folge vollständig aus. Der Fahrer, welcher zum Unfallzeitpunkt mit rund 3,6 Promille unterwegs war, konnte sich eigenständig aus dem PKW befreien und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die B176 musste zeitweise vollgesperrt werden. Neben seinem zerstörtem Auto ist der 44-Jährige jetzt auch seinen Führerschein los. Verkehrsteilnehmer, welche möglicherwweise durch die Fahrweise des Opel-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 zu melden. (rak)

