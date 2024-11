Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Bürokomplex - Zeugenaufruf (16.11.2024 - 18.11.2024)

VS-Villingen (ots)

In der Goldenbühlstraße, auf dem Gelände der Alugießerei, ist es im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr auf Montag, 6 Uhr zu einem Einbruch in einen Bürokomplex gekommen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang in das noch im Umbau befindliche Gebäude und brachen in eine dort ansässige Firma ein. Das entwendete Diebesgut - zumeist Elektronik - und der Sachschaden belaufen sich auf etwa 5.500 Euro. Die Polizei Villingen bittet um Hinweise zu den Tätern (07721 / 6010).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell