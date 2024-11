Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter ohne Ticket unterwegs - Gerangel bei Fahrscheinkontrolle in Bus (19.11.2024)

Konstanz (ots)

Am Dienstagmittag ist es bei einer Fahrscheinkontrolle in einem Bus zwischen den Haltestellen Fürstenberg und Taborweg zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein unbekannter Mann stieg an der Haltestelle Fürstenberg hinten in den Bus ein, ohne einen Fahrschein zu lösen. Als ihn die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe daraufhin kontrollieren wollten kam es zu einem Gerangel. In der Folge öffnete der Unbekannte selbstständig eine Tür des Busses und flüchtete in Richtung Wollmatingen.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 170-180 Zentimeter groß, normale Statur, kurze, lockige Haare. Bekleidet war er mit einer hellen Jeans und einem grünen Pullover. Zudem hatte er einen dunklen Rucksack dabei.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Unbekannten nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

