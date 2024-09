Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt "zOOm": Polizei und Ordnungsamt zeigen Präsenz in der Innenstadt - Mettmann - 2409108

Mettmann (ots)

In Mettmann führte die Polizei im Rahmen des "Projekt zOOm" in der Nacht von Freitag auf Samstag, 27. und 28. September 2024, einen behördenübergreifenden Kontrolleinsatz mit Mitarbeitenden des Ordnungsamtes der Stadt Mettmann durch.

Bei dem Einsatz zwischen 18 und 2 Uhr zeigten die Beamtinnen und Beamten gemeinsam Präsenz und konzentrierten sich auf den Innenstadtbereich. Ziel der Maßnahme war es, gegen Straßenkriminalität vorzugehen und vor Ort Präsenz zu zeigen.

Im Verlauf des Einsatzes konnten die Beamtinnen und Beamten auf ihren Fußstreifen im Bereich des Jubiläumsplatzes und der Stadthalle verschiedene Personengruppen antreffen. Die Einsatzkräfte kontrollierten sie und sprachen teilweise Ermahnungen aus. Hierbei wurden auch Jugendgruppen von den Einsatzkräften angesprochen, die sich nach den Kontrollen von den Örtlichkeiten entfernten.

Da die Beamtinnen und Beamten zudem ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Innenstadtbereich feststellten, richteten sie kurzerhand eine Kontrollstelle für Fahrzeuge ein. Hier ahndeten sie schließlich mehrere Verkehrsverstöße.

Insgesamt verlief der Sondereinsatz ruhig, weshalb die Kräfte der Polizei und des Ordnungsamtes ein positives Fazit ziehen.

Was ist "zOOm"?

Die Abkürzung zOOm steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von zOOm nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des zOOm-Projekts.

