Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: 12-jähriges Mädchen nach Verkehrsunfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 29.04.2025, gegen 18:15 Uhr, ereignete sich in Waldkirch, an der Kreuzung Damenstraße/Friedhofstraße ein Verkehrsunfall. Eine 12-jährige Fahrradfahrerin befand sich in der Damenstraße hinter einem Pkw, der an der Einmündung zur Friedhofstraße stand. Das Auto rollte plötzlich rückwärts, die Radfahrerin stürzte und geriet unter das Fahrzeug. Das Mädchen verletzte sich dabei leicht und konnte sich selbständig aus dieser Lage befreien.

Der Autofahrer stieg aus und half dabei, das Fahrrad unter dem Fahrzeug herauszuziehen. Danach fuhr der Verursacher weg, ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen.

Das Polizeirevier Waldkirch ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum unbekannten Auto machen? Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw oder Minivan mit ortsfremdem Kennzeichenschild handeln. Der männliche Autofahrer sei Brillenträge und hätte eine Glatze bzw. nur lichtes Haar.

Zeugenhinweise werden rund um die Uhr entgegengenommen (Tel. 07681-4074-0.

