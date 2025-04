Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 33-Jähriger nach sexuellem Übergriff auf Stühlinger Kirchplatz festgenommen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 27.04.2025, soll es im Bereich Stühlinger Kirchplatz in Freiburg zu einem sexuellen Übergriff auf eine Passantin gekommen sein. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später vorläufig festgenommen.

Zeugen waren um 23.50 Uhr auf die Situation aufmerksam geworden und verständigten daraufhin die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Beschuldigte die Frau zunächst im Bereich der Stadtbahnbrücke angesprochen haben. Er sei ihr anschließend in Richtung Stühlinger Kirchplatz gefolgt und habe sie in sexueller Absicht massiv körperlich bedrängt und zu Boden gebracht, wobei die 30-Jährige leicht verletzt wurde. Als Zeugen zur Hilfe eilten, ließ der Mann von der Frau ab und flüchtete. Er konnte in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Bei der Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand, sodass ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Der 33-Jährigen Algerier, der bereits aufgrund von Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde am 28.04.2025 einem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.

oec

