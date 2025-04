Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Mann droht mit Schwert und legt Feuer - Täterfestnahme

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 28.04.2025, auf Dienstag, 29.04.2025, wurde die Polizei gegen 01:30 Uhr zu einer Bedrohungslage in die Bonndorfer Straße nach Stühlingen-Schwaningen gerufen. Hierbei soll ein Mann mindestens eine weitere Person mit einer Axt betroht haben.

Wie sich vor Ort herausstellte, hatte sich ein 37 Jahre alter Mann mit einem Schwert bewaffnet und in seiner Wohnung randaliert.

Trotz mehrfacher Kontaktaufnahme durch die vor Ort befindlichen Polizei-Einsatzkräfte ließ sich der Mann nicht beruhigen. Die Situation schien weiter zu eskalieren, als der 37-Jährige drohte, ein Feuer in seiner Wohnung zu legen. Das Gebäude, in dem sich zum Zeitpunkt des Vorfalls eine weitere Person befand, wurde daraufhin geräumt. Außerdem wurden Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz angefordert, die denn Mann später in der Wohnung festnehmen konnten. Der 37-Jährige wurde anschließend von der Polizei in eine Fachklinik verbracht.

Beim Betreten der Wohnung des Mannes konnte einer lokaler Brand festgestellt und zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden. Weitere Räume oder Wohneinheiten wurden durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Über verletzte Personen ist derzeit nichts bekannt.

Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachtes der schweren Brandstiftung sowie Bedrohung übernommen.

ak

